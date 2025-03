Sordevolo: il Comune apre le manifestazioni di interesse per l’alpeggio di Bugi

Il Comune di Sordevolo intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla concessione amministrativa per sei anni di un fondo rustico di sua proprietà. Si tratta dell'alpeggio di Bugi. Intenzione della giunta è di darlo in concessione per sei anni, a partire da questo.

L' alpeggio comunale in questione era stato concesso precedentemente in due lotti separati e pertanto risulta essere presente più di un soggetto che possa vantare il diritto di prelazione; a questo proposito l'amministrazione specifica che in sede di assegnazione, qualora fossero presenti più soggetti che esercitino tale diritto, questa verrà disposta tra gli aventi diritto secondo i criteri definiti dall'art. 49 del vigente Regolamento di gestione del patrimonio immobiliare comunale del Comune di Sordevolo.

Secondo l'avviso comunale possono manifestare il proprio interesse e richiedere di essere invitati a partecipare alla gara informale le imprese agricole, condotte da coltivatori diretti singoli o associati e/o imprenditori agricoli professionali singoli o associati che allevano bovini, ovini, caprini ed equini; le cooperative agricole che allevano bovini, ovini, caprini ed equini.