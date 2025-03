A Camburzano lo scambio di vestiti per bambini e neonati

A Camburzano si terrà lo scambio gratuito di vestiti per bambini e neonati. La bella iniziativa avrà luogo domani, 22 marzo, dalle 9.30 alle 12.30, nei locali di via Remmert 1, adiacente alla Biblioteca e al parco giochi, entrambi aperti nel corso della mattinata.

Si potranno scambiare vestiti in buono stato (purché suddivisi per taglia e puliti), accessori per bambini e abbigliamento pre-mamma.