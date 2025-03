Biella Rugby, sfida al vertice con Verona

Terminata la felice parentesi del Six Nations, tutti i campionati ripartono allineati. Per Biella il momento del ritorno in campo è anticipato alla giornata di sabato, quando alle 14.30 affronterà Rugby Verona al Pyanini Center. Secondo posto della classifica riconquistato per Biella, quarto posto per Verona. Entrambe le squadre sono reduci da due brillanti vittorie e allo scontro diretto, in occasione della VI giornata del girone di andata, Biella si è aggiudicata il bottino pieno superando Verona con il punteggio di 28-14.

Alberto Benettin, head coach Brc: “Ritorniamo ad affrontare Rugby Verona, ricordo la partita di andata e i timori provati nell’approccio ad una squadra competitiva e mai affrontata, invece è andata bene, abbiamo fatto una buona partita, e in quell’occasione abbiamo avuto modo di constatare che avevamo di fronte un’ottima squadra, solida, performante con gli avanti e dotata di giocatori molto forti nei trequarti. Ricordo bene il loro tredici, Belloni, una vera bomba nella costruzione del gioco. Dobbiamo stare attenti, sono veramente bravi. All’andata siamo riusciti a batterli facendo una delle nostre partite migliori, ma loro sono sicuramente cresciuti ancora. Vengono da una partita straordinaria contro Cus Torino e siamo sicuri che sabato farà di tutto per batterci e rimanere aggrappati al loro quarto posto. Una grandissima sfida che andremo ad affrontare sul loro campo, hanno un impianto davvero molto bello, sarà un piacere giocarci. In questa settimana di pausa abbiamo gioito e un po’ festeggiato il raggiungimento matematico dei playoff, ma già da qualche giorno abbiamo archiviato la piacevole parentesi per dedicarci al prossimo impegno”.

Kick off alle ore 14.30.

Serie A girone 1. XV giornata – 22.03.2025. Rugby Paese – Parabiago; Petrarca – Rugby Milano; Verona Rugby – Biella Rugby. 23.03.25. UR Capitolina – Cus Torino; Cavalieri Prato – Avezzano Rugby.

Classifica. Parabiago punti 62; Biella Rugby 53; Rugby Paese 50; Verona 44; Petrarca Padova 37; Cus Torino 31; UR Capitolina 28; Cavalieri Prato Sesto e Avezzano 24; Rugby Milano 18.