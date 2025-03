Verzella: "Nuovi investimenti di Stellantis a Verrone, un'opportunità per il territorio"

La Consigliera Regionale del Piemonte Emanuela Verzella esprime grande soddisfazione per i nuovi investimenti annunciati da Stellantis nello stabilimento di Verrone (Biella), un segnale concreto di fiducia nel settore manifatturiero piemontese e nell’innovazione industriale.

«L’annuncio degli investimenti da parte di Stellantis rappresenta una notizia straordinaria per l’economia del nostro territorio», ha dichiarato Verzella. «Lo stabilimento di Verrone ha una lunga tradizione di eccellenza nella produzione di cambi automatici ed è un asset strategico per l’industria automobilistica. Questi investimenti dimostrano che il Piemonte resta un punto di riferimento per il settore automotive e che c’è una visione di lungo periodo per il rilancio e la crescita occupazionale».

Gli investimenti annunciati da Stellantis si inseriscono in un piano di potenziamento delle competenze tecnologiche e dell’innovazione industriale, confermando il ruolo di Verrone nella strategia produttiva del gruppo. L'attenzione all’innovazione e alla sostenibilità sarà cruciale per garantire la competitività dello stabilimento e la sua centralità nelle future sfide del settore.

La Consigliera Verzella sottolinea l'importanza dell’investimento sul futuro: «Il futuro dell’industria automobilistica passa dall’innovazione e dalla sostenibilità, e il Piemonte deve essere protagonista di questo cambiamento».

L'auspicio è che questo investimento possa consolidare l'occupazione locale e attrarre ulteriori risorse per lo sviluppo industriale e tecnologico della regione.