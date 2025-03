Biella Motor Team, due equipaggi in gara a Canelli

A Canelli e sulle strade collinari del Monferrato tra sabato 22 e domenica 23 marzo, è in programma l’ottavo Rally Vigneti Monferrini, gara che apre la stagione della Coppa Rally Zona 2. All’appuntamento astigiano è presente anche la scuderia Biella Motor Team con i suoi equipaggi, pronti a fare bene nel rally della CRZ2 che comprende la Liguria e le province piemontesi di Asti ed Alessandria.

Primi a partire con il numero 33 sono Massimo Lombardi ed Erika Bologna che dopo la positiva stagione 2024 che li ha visti trionfare nella classe Rally4 della Coppa Rally Zona 1 si ripropongono ancora con la Peugeot 208 GT Line con cui cercheranno di primeggiare in classe Rally4. Con il 107, invece, saranno al via Francesco e Maria Letizia Lebole che correranno con una Peugeot 106 Rallye iscritta in classe N2, pronti a fare bene.

Sabato 22 marzo si inizierà dalle 8:30 con le verifiche sportive mentre le tecniche si terranno nella zona industriale, sede anche del parco assistenza. Dalle 13:30 alle 18:30, a San Marzano Oliveto, si terrà lo shakedown. La gara partirà domenica alle 8:01 per concludersi alle 17 sul palco di arrivo in Piazza Cavour dopo otto prove speciali.