Biella ricorda le vittime delle mafie: partecipata le commemorazione sotto i portici del Comune FOTO e VIDEO

Biella ha reso omaggio oggi, venerdì 21 marzo 2025, alle vittime innocenti delle mafie con una partecipata cerimonia in via Battistero, sotto i portici del Comune. Durante la commemorazione delle 17:30, sono stati letti i nomi di coloro che hanno perso la vita per mano della criminalità organizzata, in un momento di raccoglimento e riflessione collettiva.

L'evento ha visto la presenza di numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni e sindaci del territorio, a testimonianza di un forte desiderio di legalità e di impegno civile. La cerimonia è iniziata con la lettura del messaggio personale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricordato l'importanza di non voltarsi dall’altra parte, nascondendo o ignorando soprusi e ingiustizie: "Quando difendiamo la dignità di essere cittadini liberi, quando ci ribelliamo alle violenze e alle ingiustizie, quando davanti ai soprusi non ci voltiamo dall’altra parte, contribuiamo alla lotta contro le mafie." Presente Franco La Torre, figlio di Pio La Torre, sindacalista, parlamentare comunista e promotore della più importante legge antimafia, assassinato da "Cosa Nostra" il 30 aprile 1982.

Nonostante l’ampia partecipazione di cittadini e istituzioni, a conferma dell’impegno sociale biellese, manchevole è stata la presenza dei giovani. L’educazione alla legalità parte dalla sensibilizzazione delle nuove generazioni e la carenza di coinvolgimento ha lasciato un vuoto generazionale, che auspichiamo sia stato colmato fra i banchi di scuola.