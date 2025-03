Arti, scienza e medicina: nuove frontiere per il benessere.

L'associazione Emanuele Lomonaco-Far Pensare, in collaborazione con Anteo e il Fondo Edo Tempia, organizza una giornata di studi sabato 22 marzo, a Palazzo Gromo Losa, per esplorare le connessioni tra arte, musica, danza, teatro, scienza e medicina come strumenti complementari alle terapie tradizionali. L'evento, introdotto da Francesco Leone, direttore di Oncologia dell'ASL di Biella, ha visto la partecipazione di esperti locali e internazionali, tra cui Silvia Marsoni, Stefano Giacomelli e Stefania Vietti, con interventi su musicoterapia, teatro, letteratura terapeutica e progetti artistici per pazienti oncologici e disabili. La giornata si concluderà con lo spettacolo gratuito “Dio arriverà all'alba”, dedicato ad Alda Merini, al teatro Don Minzoni alle 20:45. L'ingresso è libero, ma per il convegno è necessaria la registrazione via email farpensare@gmail.com.