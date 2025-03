Nuovo singolo musicale per La Francy, ecco Specchio: “Un brano che porta al proprio io”

“Scrivere musica, arrivare alla gente. È ciò che più desidero al mondo. Per questo continuerò a cantare e non escludo che, tra qualche anno, possa iniziare una qualche collaborazione con un cantante”. Ne è convinta Francesca Gnerro, in arte La Francy, 24enne di Cossato, cantautrice sin dalla tenera età con una predilezione per il genere pop/latino.

Dopo la pubblicazione del suo singolo Perfume de aguamarina, arriva un nuovo singolo dal titolo Specchio, a disposizione degli utenti dal prossimo 11 aprile. “Il mio nuovo lavoro nasce da un momento di introspezione totale – confida la giovane – Mi sono guardata nel profondo del mio animo per scovare i miei lati, positivi e non”.

In buona sostanza, è un testo che guarda al proprio io. “Tutti noi abbiamo una parte bella e brutta – sottolinea la cantante cossatese – Ciò che voglio trasmettere è la non perfezione e il fatto che chiunque di noi, guardandosi allo specchio, deve affrontare le profondità e le imperfezioni del proprio essere. In passato, ho affrontato queste sfide interiori ma ora sono felice di dire che, anche se difficile da ammettere, la perfezione è una pia illusione. Sono curiosa di vedere come reagirannno le persone di fronte ad un singolo come questo. Ringrazio, infine, il manager Max Muti che mi ha supportato in queste settimane di intenso lavoro”.