Chiavazza al buio, il Comune: "In giornata il problema verrà risolto" VIDEO

Aggiornamento delle 12,58

Informato della situazione il Comune nella mattina di oggi ha interpellato i gestori dell'illuminazione per chiedere chiarimenti.

"Ci è stato detto che il problema è nato per alcuni interventi di manutenzione che hanno effettuato in questi giorni - spiegano dal Comune - , ma che in giornata la situazione dovrebbe tornare alla normalità".

I FATTI

Dopo il blackout che aveva lasciato via Milano senza illuminazione la scorsa estate, il quartiere torna nuovamente nell’oscurità. Questa volta, il problema si estende a via della Vittoria, via Firenze e piazza XXV Aprile, dove i lampioni sono spenti da alcune sere, creando disagi per residenti e automobilisti.

Ad agosto, un violento vento aveva causato ingenti danni, lasciando via Milano nel tratto compreso tra via Corradino Sella e l’imbocco della Superstrada completamente al buio per giorni. Ora, il problema si ripresenta in altre zone della città, alimentando preoccupazioni sulla sicurezza e la manutenzione dell’illuminazione pubblica.

I residenti chiedono un intervento immediato per ripristinare la luce e garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti.