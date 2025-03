Qua la zampa, il Parco Bau di Pray apre le sue porte per una stagione di incontri ed attività

Il Parco Bau di Pray, un’oasi verde pensata per il divertimento e il benessere dei cani, apre le sue porte per una nuova stagione ricca di novità e iniziative. Massimo Bardizza, gestore dell'area, invita tutti a venirle a scoprire.



Il ricco calendario prevede sessioni con giovani addestratori cinofili che, con grande passione, si sono avvicinati al parco per offrire dimostrazioni pratiche, passeggiate in sicurezza e preziosi consigli sull'educazione comportamentale dei nostri amici animali. Un’opportunità unica per i proprietari di cuccioli per apprendere le giuste tecniche ed instaurare un rapporto armonioso con i loro amici a quattro zampe.



Il Parco Bau di Pray, immerso in una splendida area verde, è dotato di una recinzione sicura che garantisce la protezione degli animali, una fontanella per il loro ristoro, panchine e una zona ombreggiata per offrire sollievo nelle ore più calde.



Massimo Bardizza e tutto lo staff del parco desiderano ringraziare l’amministrazione comunale e il sindaco per il continuo sostegno e la collaborazione che permettono di migliorare costantemente il parco, affinché diventi sempre di più un punto di riferimento per la comunità e per tutti gli amanti degli animali.



Per maggiori informazioni e dettagli sul calendario delle attività, è possibile contattare il numero 347.4679044.