Valle San Nicolao, l'appello del Gruppo di Volontariato: "Nuovo mezzo per i nostri servizi"

Al via la campagna di raccolta fondi del Gruppo di Volontariato Valle San Nicolao ODV per l'acquisto di una nuova autovettura da utilizzare per lo svolgimento dei vari servizi di trasporto, accompagnamento e consegna pasti.

"La sostituzione di uno dei due mezzi si è resa necessaria per poter continuare a circolare in alcuni centri storici e città dove sono in vigore varie limitazioni al traffico - spiega il presidente Fabrizio Sartore - In quelle località, fuori provincia e fuori regione, sempre più spesso svolgiamo servizi di accompagnamento per visite ed esami medici che non si riescono più ad ottenere nel nostro territorio. Un nuovo automezzo è diventato quindi indispensabile per poter continuare ad operare in sicurezza e rispondere alle sempre maggiori necessità delle persone. Chiediamo quindi di mettere in moto la solidarietà con offerte e donazioni a sostegno di questo progetto".