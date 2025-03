Terminati i lavori sul ponte tra Piatto e Valdengo

Sono terminati i lavori che in queste ultime settimane hanno interessato il ponte sul Rio Quargnasca, che unisce i paesi di Valdengo, Ronco, Piatto e la collina sovrastante, lungo la SP 208, e la viabilità è stata ripristinata.

In particolare la Provincia ha messo in atto importanti interventi di manutenzione straordinaria della struttura del ponte e nella messa in sicurezza della circolazione stradale attraverso la sostituzione delle barriere di protezione esistenti, lo smaltimento delle acque di piattaforma stradale ed il successivo rifacimento della pavimentazione stradale.

Sono inoltre stati effettuati lavori in alveo di pulizia del torrente e di sigillatura dei giunti delle murature ammalorate. L’investimento per l’opera è stato di 151.277,97 euro.