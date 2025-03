Sordevolo, ecco il bando per l'assegnazione di alpeggi comunali

C'è ancora tempo, fino alle 12.30 del prossimo 28 marzo, per partecipare al bando per l'assegnazione di alpeggi comunali. Ne dà notizia l'amministrazione di Sordevolo. Gli avvisi pubblici contenenti le informazioni e la procedura per partecipare sono reperibili sul sito internet del Comune.