Usa, Meloni: "Andrò alla Casa Bianca, non so ancora data"

(Adnkronos) - Se andrò alla Casa Bianca? "Sì, andrò a Washington ma non so ancora quando", risponde Giorgia Meloni ai cronisti oggi, giovedì 20 marzo, a margine del Consiglio Ue di Bruxelles.

Nelle conclusioni del Consiglio Ue "viene mantenuto il sostegno all'Ucraina, si sostengono anche gli sforzi americani" come richiesto dall'Italia "per una pace giusta e duratura" e "si fa riferimento anche alla ricostruzione", spiega la premier Giorgia Meloni a margine del summit europeo.

Sulla competitività, tema al centro del Consiglio Ue, "si procede nella giusta direzione". "Ci sono alcune buone notizie: la semplificazione finalmente va verso una sua agenda ad hoc con obiettivi ambiziosi. La richiesta italiana è di arrivare a un taglio degli oneri amministrativi e burocratici per tutti almeno del 25% e per le Pmi almeno del 35%, con un orizzonte temporale che per noi è il 2025. Su questo c'è un impegno importante delle istituzioni Ue".