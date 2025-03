Incidenti in Veneto, in meno di 24 ore due motociclisti morti e un ferito grave

(Adnkronos) -

Due morti e un ferito grave il pesante bilancio in meno di 24 ore sulle strade del Veneto che vede coinvolti mezzi a due ruote. L‘ultimo episodio nel primo pomeriggio di oggi nel comune di Negrar, in provincia di Verona: un motociclista ha perso la vita in un incidente tra la sua moto e un’auto che impegnava un incrocio. Nel tardo pomeriggio di ieri identico esito a Schio (Vicenza), dove a perdere la vita sul colpo è stato un altro motociclista di 59 anni di Torrebelvicino: l’uomo avrebbe sbagliato una curva schiantandosi violentemente contro il muro di cinta di un’abitazione. Inutili i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. È andata invece un po’ meglio a un altro motociclista di 60 anni che ieri sera a Riese Pio X (Treviso) si è scontrato col furgone di un corriere Amazon. Malgrado il violento impatto col mezzo, l’uomo ha riportato gravi ferite ed è stato elitrasportato dal Suem 118 all’ospedale di Treviso.