Come usare la UX design per aumentare le conversioni di un e-commerce

La crescita esponenziale degli acquisti online, fa si che i siti di e-commerce debbano lavorare sempre più attentamente su ogni elemento del sito, per riuscire a garantire la giusta user experience al cliente e convertire più facilmente gli utenti che raggiungono il sito.

Una buona UX design è tra gli elementi più importanti per ridurre l’abbandono del carrello da parte dell’utente e agevolare la procedura di acquisto dei prodotti desiderati. Affidarsi a una design agency per riuscire a migliorare la user experience dell’utente sul sito permette dunque di aumentare le conversioni e di conseguenza i profitti di un e-commerce.

L'importanza della UX nell’e-commerce

La UX design fa riferimento all’esperienza complessiva che un utente ha quando interagisce con un sito web o un’applicazione. Per un e-commerce, una UX ben progettata permette di rendere la navigazione fluida, intuitiva e priva di ostacoli.

Un e-commerce che invece presenta una user experience scadente e non permette agli utenti di navigare al meglio sul sito da ogni dispositivo può portare ad alti tassi di abbandono del carrello, una bassa fidelizzazione dei clienti oltre che uno scarso posizionamento nei motori di ricerca.

Invece una buona esperienza utente ottimizzata migliora la soddisfazione del cliente e favorisce l’aumento delle vendite. Vediamo dunque, come migliorare l’esperienza utente su un e-commerce per ottenere migliori risultati in termini di conversione e fidelizzazione del cliente.

Ottimizzare la navigazione e la struttura del sito

Uno dei primi aspetti da considerare è la navigazione del sito, in quanto gli utenti devono essere in grado di trovare rapidamente ciò che stanno cercando, senza sforzi eccessivi.

Un menu che sia chiaro e intuitivo permette di ridurre le categorie inutili e rende anche più immediato il percorso verso i prodotti.

Inoltre, la barra di ricerca deve essere efficace, fornendo ad esempio sistemi di ricerca con auto completamento e filtri che migliorino la capacità di trovare i prodotti sul sito. Infine, anche l’uso di breadcrumbs e filtri avanzati aiuta l’utente a orientarsi nel sito e affinare la ricerca.

Migliorare la velocità del sito e il mobile responsiveness

Un sito lento può compromettere le conversioni, secondo le statistiche, un ritardo di un solo secondo nel caricamento può ridurre le conversioni in modo significativo.

Per migliorare la velocità del sito, è utile ottimizzare immagini e file multimediali, utilizzare un hosting performante e una CDN, oltre a minimizzare il codice CSS e JavaScript.

Inoltre, con il crescente numero di utenti che acquistano tramite smartphone, il design mobile-first è imprescindibile. Un e-commerce deve garantire un’esperienza fluida su tutti i dispositivi.

Creare pagine prodotto convincenti

Le pagine prodotto sono quelle più importanti per un e-commerce e se queste non sono ben progettate il tasso di conversione ne risente. Ecco perché bisogna utilizzare immagini di alta qualità con possibilità di zoom e più angolazioni, accompagnate da descrizioni dettagliate e persuasive che mettano in evidenza i benefici del prodotto.

Infine, anche le recensioni e le testimonianze dei clienti aumentano la fiducia degli utenti. La call-to-action deve essere chiara e ben visibile, con testi come "Aggiungi al carrello" o "Acquista ora" che incentivino l’azione.

Ridurre l’abbandono del carrello

L’abbandono del carrello è uno dei problemi più comuni per gli e-commerce, in quanto alcune delle cause principali includono costi nascosti, processi di checkout complicati e scarsa fiducia nel sito.

Per ridurre questo fenomeno, il checkout deve essere semplificato, con meno passaggi e la possibilità di completare l’acquisto senza registrazione.

È importare mostrare i costi totali in anticipo, offrire più opzioni di pagamento come carte di credito, PayPal e pagamenti rateali. Inoltre, l’invio di e-mail di follow-up con promozioni o promemoria può contribuire al recupero dei carrelli abbandonati.

Aumentare la fiducia e la sicurezza

Gli utenti sono sempre più attenti alla sicurezza quando effettuano acquisti online; quindi, costruire fiducia è essenziale per incentivare le conversioni. L’implementazione di certificati SSL e una connessione sicura HTTPS garantisce la protezione dei dati.

Mostrare recensioni e valutazioni autentiche aiuta a rassicurare i clienti sulla qualità dei prodotti. Una politica di reso chiara e trasparente facilita l’acquisto e riduce il rischio percepito.

Infine, molto importante anche fornire un servizio clienti rapido, come una live chat attiva, può fare la differenza nell’assistenza agli utenti e nella risoluzione immediata di eventuali problemi.

Lavorando a questi elementi di UX design, dunque sarà possibile aumentare la fiducia degli utenti e migliorare anche le proprie strategie atte alla conversione dell’utente.