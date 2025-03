Tante cose da fare a Biella nel we del 21, 22 e 23 marzo

Venerdì 21

- Occhieppo Inferiore, alle 20,45 presso l' osservatorio di Cascina S. Clemente, l'Uba concluderà il corso di avvicinamento all'astronomia 2024/25

- Candelo, alle 21 nella parrocchiale di San Pietro di Candelo sarà protagonista Giuseppe Orsini, scultore del legno nonché intagliatore e intarsiatore di raffinati mobili.

- Lessona, cineteatro Italia ore 21 "Ai sorpreise dal divorsio"

- Biella, l’Accademia Perosi avrà l’onore di ospitare Benedetto Lupo

- Pollone, alle 20.30, la Biblioteca Benedetto Croce di Pollone apre le sue porte per una serata speciale dedicata ai bambini.

- Biella, 17,30 giornata in ricordo delle vittime delle mafie lettura dei nomi delle vittime al Battistero di Biella

- Cerrione, al teatro parrocchiale di piazza Q. Sella alle 20 i Carabinieri incontreranno la popolazione

- Tavigliano, conferenza alle 20.45 "La peste in Valle Cervo"

- Cossato, evento sportivo cossatese dell'anno, a Teatro alle 20,30

- Borriana, ore 21 sala consiliare, "Le interviste improbabili", spettacolo teatrale , regia Cinzia Rossetti

- Biella, circolo sociale biellese, ore 19, Un Vermouth con i giornalisti

- Cavaglià, carnevale

Sabato 22

- Cossato, ore 21, Penso Alpino e Canto, concerto alla chiesa Gesù Nostra La Speranza

- Biella, “Eccellenze lattiero-casearie locali: Best practices e il caso biellese”

- Valdilana, Trivero, via Marconi 23, alle 15,30 L’arte del bianco e nero

- Lessona, cineteatro Italia ore 21 "Ai sorpreise dal divorsio"

- Cerrione, Centro Culturale "Conti Avogadro di Cerrione", via Libertà 34, Presentazione libro dalle 17

- Cavaglià, carnevale, ore 11 benedizione e distribuzione fagiolata presso piazza Artiglieri d'Italia, ore 15,30 carnevale dei bambini al polivalente,

- Biella Piazzo, Biella Piazzo Cost to Cost, ritrovo ore 13, partenza ore 15 da piazza Cisterna

- Pollone, Biblioteca Benedetto Croce, via Caduti per la Patria 71 "Come nasce un acquerello" a cura di Giorgio Marinoni alle 10

- Biella, Vigliano e Pollone e Valle Mosso parco Reda, giornate FAI

- Candelo, alle 16,30 nella Sala Affreschi di Candelo verrà presentato il romanzo ambientato nel biellese Indelebilis memoria, della scrittrice Monica Chiorino.

- Magnano, carnevale, cena della frittata alle 20 presso la pro loco

- Bielmonte, gara di slalom in notturna, ore 18 ANA Piemonte

- Borriana, "Insieme per un ambiente pulito" ritrovo ore 14

Domenica 23

- Quaregna Cerreto, corsa non competitiva "La primavera di Avogadro", 1° mezzo trail 9,30 ritrovo presso il polivalente

- Oropa, Visite guidate al Santuario

- Valdilana, al Giletti di Ponzone "Posso spiegarle tutto", spettacolo

- Portula, distribuzione polenta

- Cavaglià, carnevale, 9,30 raduno maschere presso il polivalente, segue la Santa Messa

- Biella, la comunità dei sardi di Biella propone il pranzo di solidarietà in favore delle persone con disabilità dell’Anffas.

- Bioglio, panissa, evento realizzato dagli Alpini di Bioglio, Ternengo e Valle San Nicolao.

- Oasi Zegna, Gusto al centro, mercatino

- Valdilana, località Mosso in piazza Italia, Trippa

- Biella, Palazzo Ferrero, inaugurazione mostra Maria Bonino, “La vita è la realizzazione del sogno della giovinezza”, organizzata dalla Fondazione Maria Bonino, alle 17.30 nella Sala dello Stemma

- Viverone, 9° Giro del Lago di Viverone, km 19 – 8

MOSTRE

- Candelo, mostra Aldo Flecchia

- Biella, Revelare – Gesti di cura attraverso l'arte di Mimmo Rotella, presso lo spazio espositivo messo a disposizione dalla Fondazione Sella a Biella.

- La Fondazione Zegna presenta negli spazi di Casa Zegna la mostra Mimmo Jodice.

- Biella, La mostra “Steve McCurry. Uplands&Icons”, allestita nel polo culturale di Biella Piazzo, all’interno dei palazzi Gromo Losa e Ferrero. Fino al 18 maggio. Orari mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 19 - venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 19.

- Alpini, tutte le mostre aspettando l'Adunata