Piemonte fulcro dell'innovazione aerospaziale: oltre 120mila euro per formare nuovi talenti

Il Master in Operational Excellence Management, nato dalla collaborazione tra il Politecnico di Torino e Leonardo SpA, con il sostegno della Regione Piemonte, rappresenta un'eccellenza nella formazione per l'industria aerospaziale. Giunto alla terza edizione dopo i successi del 2019 e 2022, il percorso offre ai giovani ingegneri competenze tecniche e gestionali avanzate, in linea con il modello dell'Industria 4.0.

L'obiettivo è formare professionisti capaci di ottimizzare l'intero ciclo produttivo di un velivolo, con focus su progettazione, gestione operativa, manutenzione e sicurezza, fornendo competenze applicabili anche in altri settori industriali. Il valore aggiunto del Master è l'integrazione tra teoria e pratica, poiché gli studenti sono assunti fin dall'inizio presso la Divisione Velivoli di Leonardo SpA con contratto di apprendistato, con concrete prospettive di stabilizzazione.

La Regione Piemonte ha stanziato 123.500 euro di risorse FSE tramite il bando "Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca", garantendo così l'accesso gratuito al Master e finanziando 400 ore di formazione esterna. Questo investimento rafforza il legame tra formazione e occupazione qualificata, con un impatto concreto sul sistema produttivo.

Elena Chiorino, vicepresidente e assessore alla Formazione professionale e al Lavoro della Regione, sottolinea l'importanza di sostenere il talento e le competenze delle nuove generazioni, creando sinergie tra pubblico e privato per favorire l'occupazione stabile. L' aerospazio viene riconosciuto come un settore strategico in cui Torino punta a un ruolo di primo piano, anche alla luce dell'approvazione del DDL Spazio.

L'iniziativa si inserisce in una più ampia strategia regionale volta a promuovere la formazione avanzata e rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, offrendo ai giovani un futuro professionale, solido e competitivo.