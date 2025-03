Il Piemonte protegge l'eccellenza: 750.000 euro per il rilancio della nocciola IGP

La Regione Piemonte ha avviato un tavolo permanente di confronto per la salvaguardia della nocciola "Tonda Gentile Trilobata" , varietà destinata a diventare Nocciola del Piemonte IGP , rinomata a livello internazionale. L'incontro, tenutosi il 17 marzo , è stato convocato dall'Assessore all'Agricoltura Paolo Bongioanni e ha visto la partecipazione di associazioni agricole, organizzazioni dei produttori, Fondazione Agrion e il settore Fitosanitario regionale.

Il settore corilicolo piemontese si trova ad affrontare una crisi produttiva senza precedenti , con una perdita superiore al 50% della produzione nel 2024. Le cause principali sono riconducibili a eventi climatici avversi, fitopatie e l'infestazione da insetti alieni, tra cui la cimice asiatica. Attualmente, la maggiore preoccupazione è rappresentata dalla cascola pre-raccolta , una problematica complessa che necessita di un approccio multidisciplinare , combinando strategie di difesa innovative e misure di sostegno economico per gli agricoltori colpiti.

A tal fine, la Regione Piemonte ha destinato 250.000 euro all'anno per i prossimi tre anni , per fornire un aiuto concreto al settore e incentivare soluzioni efficaci. Il segretario di Confcooperative Fedagripesca Piemonte, Domenico Sorasio, ha evidenziato l'importanza del coordinamento tra gli attori del comparto agricolo, sottolineando il ruolo strategico della cooperazione: la maggior parte della produzione avviene infatti in ambito cooperativo e tutte le organizzazioni dei produttori riconosciute sono affiliate alla loro organizzazione.

L'iniziativa della Regione Piemonte rappresenta un passo fondamentale per la tutela di un settore chiave dell'economia agricola regionale, con l'obiettivo di preservare una produzione d'eccellenza e garantire il futuro dei corilicoltori piemontesi.