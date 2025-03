Biella, buche e rattoppi provvisori lungo le strade: dal Comune penali per oltre 124mila euro FOTO

Palazzo Oropa fa sul serio. Solo qualche settimana fa il Comune di Biella a fronte di inadempienze contrattuali emerse per quanto riguarda l'illuminazione cittadina, ha applicato a Enel X penali pari a 68.000 euro. E ora tocca alle ditte che non hanno provveduto a ripristinare il manto stradale dopo la posa di cavi in fibra ottica e altre infrastrutture. In queste caso le panali sono cifre più importanti: si parla di oltre 124 mila euro.

I lavori partiranno in questi giorni. L'intervento, voluto dall’Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini, punta a garantire la sicurezza stradale e il decoro urbano.

Le operazioni di ripristino saranno eseguite da due aziende: Elecnor y Proyectos e Maffei. La prima interverrà in via Galilei, via Cerino Zegna, piazza Curiel, via Tripoli, via Trento, via Delleani, piazza XXV Aprile, via Milano e strada del Masarone. Maffei , incaricata del rifacimento nelle aree di strada Masserano Calaria, via Verona, strada Barazzetto Vandorno, strada dell’Erba e strada del Fieno.

Nel dettaglio, saranno applicate penali per un totale di 124.704 euro nei confronti delle aziende che non hanno rispettato i tempi previsti per il ripristino del manto stradale dopo gli scavi. Quali sono? E-Distribuzione : 2 verbali, 1.732 euro; Edileco : 1 verbale, 866 euro; Open Fiber : 10 verbali, 8.660 euro; Fiber Cop : 90 verbali, 77.940 euro; Tim Telecom : 40 verbali, 34.640 euro; Ultranet : 1 verbale, 866 euro.

L'assessore Franceschini ribadisce il massimo impegno nel monitorare i lavori in corso, assicurando che le ditte rispettino gli standard di qualità e le tempistiche concordate. "Il nostro obiettivo – ha dichiarato – è restituire ai cittadini una viabilità sicura e decorosa, nell’ambito di una strategia più ampia per migliorare la qualità della vita urbana".

I lavori procederanno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di ripristinare al più presto la normalità sulle strade cittadine.