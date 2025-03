Dal Nord Ovest - Deltaplano precipitato nel vicino Canavese

Un deltaplano è precipitato nei giorni scorsi a Borgofranco di Ivrea, il pilota ha riportato ferite nell'incidente ma è stato prontamente soccorso dai Vigili del Fuoco della squadra 81 che lo hanno stabilizzato fino all'arrivo del personale medico elitrasportato.

Considerate le condizioni della vittima, è stato necessario il trasporto in ospedale per ricevere cure mediche. Intervenuto sul posto anche l'equipaggio del Nucleo Elicotteri Piemonte che ha prestato i primi soccorsi in ausilio al personale di terra VVF. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento.