La storia biellese nelle foto d’archivio: un’icona del territorio

L’immagine pubblicata oggi riprende l’insegna dello Studio fotografico Rossetti che si trovava in via Umberto, l’attuale via Italia a Biella.

Nel 1881 Simone Rossetti aprì lo studio, inizialmente in società con Onorato Paolo Borro, e nel 1883 proseguì l’attività aprendo un proprio laboratorio in via Umberto. Nel 1887 aprì un altro studio a Mosso Santa Maria e nel 1892 a Valle Mosso.

I suoi clienti principali erano le persone comuni che desideravano avere un ritratto, loro o della famiglia, come ricordo.

Nel 1912 Simone si ritirò e l’attività proseguì con i figli Oreste e Alfredo e la nipote Rosalba. Lo studio rimase aperto fino al 1983.

Durante la sua lunga attività nello studio Rossetti furono prodotte oltre 450.000 negativi, tutte lastre in vetro, anche in anni in cui la tecnica era stata abbandonata, soppiantata da tecniche più moderne.