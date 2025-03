A Masserano e Brusnengo due giorni dedicati alla raccolta viveri per i più bisognosi

Due giorni dedicati alla raccolta viveri per i più bisognosi. I ragazzi dell'Unità Pastorale di Brusnengo e Masserano passeranno di casa in casa per raccogliere prodotti alimentari di prima necessità per le missioni dell'Operazione Mato Grosso. Chi desidera può portarli direttamente in oratorio. Le giornate in programma saranno domani, venerdì 21 marzo, e sabato 22.