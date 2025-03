Pensiero filosofico e corsi di confezione: due progetti Itis per gli allievi del triennio tecnico

Hanno preso avvio, nei pomeriggi di queste settimane, due progetti rivolti a studenti Itis e curati da docenti dell’Istituto. Il primo, indirizzato agli allievi dei corsi tecnici del triennio, è un corso di avvicinamento al pensiero filosofico dal titolo “Il senso di fare filosofia”. Articolato su di una parte teorica e un’altra laboratoriale, il corso affronta tematiche di ambito storico-filosofico, ambientalista e sociale; tra gli scopi del progetto, quello di potenziare l’autonomia di pensiero e l’abilità dialettica.

Altra opportunità offerta agli allievi è stata quella di partecipare al corso di sartoria “Crea il tuo stile, un ago alla volta”. Qui i giovani del triennio Tessile acquisiscono competenze fondamentali per la progettazione e per la realizzazione di abiti su misura, dalla scelta dei tessuti all’uso delle macchine per cucire, fino alla rifinitura dei dettagli: un bagaglio importante e spendibile nel mondo del lavoro, tanto nel settore moda quanto in quello dell’artigianato. A sancire il successo di entrambe le proposte, il grande numero di adesioni da parte degli studenti.