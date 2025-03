Cavaglià si veste a festa per il Carnevale 2025 (foto di Roberto Canova)

Al via la 52° edizione del Carnevale Benefico di Cavaglià: il ricco programma promette un weekend ricco di appuntamenti che animeranno il paese dal 20 al 23 marzo.A partire da stasera, alle 20 presso il Salone del Polivalente, da non perdere la Cena della Tradizione Spagnola. A seguire, alle 21, la pista da ballo si aprirà al ritmo coinvolgente della musica di Alex Biondi, e ospiterà il raduno folkloristico delle maschere del Carnevale dei comuni Biellesi, Vercellesi, Novaresi e Torinesi pronte a donare colore e allegria alla serata.

Venerdì 21 marzo: alle 10 le maschere visiteranno gli alunni della scuola dell’Infanzia e dalla Primaria, intrattenendo i più piccoli con giochi di animazione. Alle 15, le maschere si sposteranno al Salotto d’Argento per un'altra visita. Alle 20 da non perdere il tradizionale Cenone di pesce al Salone Polivalente e il raduno delle leve dei coscritti. La notte sarà animata dalla musica della Discoteca Mobile di Radio Gran Paradiso.

Sabato 22 marzo: alle 11, avrà luogo la benedizione dei 60 paioli di fagioli e salamini, con degustazione e poi distribuzione in Piazza Artiglieri d'Italia: ad animare la piazza l'accompagnamento musicale della Filarmonica di Cavaglià. Il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli: alle 15.30 al via il Carnevale dei Bambini con animazione e tanto divertimento al Salone Polivalente. Un’abbondante merenda sarà gentilmente offerta dal Comitato. Alle 20, aprirà lo stand gastronomico con l’Hamburgerata mentre alle 21.30, la dance music di Midnight Express di Eporadio saprà far ballare tutti i presenti. La Piola del Carvè infine ospiterà un Cocktail Party.

L’ultimo appuntamento dedicato al Carnevale sarà domenica 23 marzo con il ritrovo alle 9.30 presso il Salone Polivalente, dove il Comitato, Gianduja e Giacometta, le autorità e la cittadinanza si prepareranno per la sfilata che attraverserà le vie del paese. Alle 11, sarà celebrata la Santa Messa in memoria dei defunti del Carvè.A mezzogiorno, spazio alla tradizione con il Gran Disnè dal Fritto Misto accompagnato dall’intrattenimento musicale. Il Carnevale si concluderà con la nomina del nuovo Colonnello e il trapasso delle consegne al Generale 2026, con la restituzione delle chiavi del paese alle autorità civili.