Bilancio partecipativo di comunità, a Viverone si presenta il progetto

Bilancio partecipativo di comunità. È il nome del progetto che l'amministrazione comunale di Viverone presenterà alla popolazione che punta a coinvolgere il paese a partire dalle realtà più attive.

“L’iniziativa è promossa dall’Associazione Itaca e consiste in una forma innovativa di partecipazione diretta dei cittadini alla vita del proprio paese con la collaborazione degli attori che si prendono cura del territorio e delle persone che lo abitano attivamente – si legge nella nota del Comune - I cittadini potranno gestire un fondo economico utile per rispondere ai bisogni collettivi e di interesse generale, prendendosi direttamente cura del bene comune. Il budget verrà creato dai cittadini medesimi (oltre agli aiuti degli enti locali e delle imprese), in modo semplice e sostenibile per tutti, nel momento stesso in cui ne decideranno la destinazione. La scelta delle proposte da sostenere avverrà attraverso processi partecipativi e lo staff dell’associazione affiancherà i promotori nella realizzazione delle proprie idee. Le proposte potranno essere, ad esempio, la creazione o rigenerazione di strutture, la realizzazione di servizi, la promozione di eventi, o di idee culturali, oppure aggregative. Questo permetterà un rapporto più diretto tra cittadini ed ente comunale, facendo emergere spontaneamente richieste e necessità e lavorando insieme per realizzarle”.

Il tutto sarà spiegato nell'incontro in programma lunedì 24 marzo, alle 21, nella sala consiliare del Comune.