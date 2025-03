Interventi in montagna, operazioni anche al Mucrone. Soccorso Alpino: “Fondamentali lavoro di squadra e addestramento”

I diversi eventi valanghivi verificatisi domenica 16 e lunedì 17 marzo scorso, che hanno coinvolto alcuni scialpinisti, hanno segnato un'importante dimostrazione di operatività del Sistema di Emergenza Sanitaria Piemontese che vede impegnati in stretta collaborazione il NUE 112, le centrali operative del 118, il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte ed il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

Nel corso del pomeriggio di domenica, l'azione congiunta di tutte le componenti, in stretta collaborazione con gli enti di stato, in particolare Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, ha consentito di risolvere positivamente 3 interventi particolarmente complessi e delicati. Le due valanghe cadute nei comuni di Salbertrand e Pragelato e il recupero dell'escursionista bloccato nei pressi della Bocchetta del Lago del Mucrone, comune di Biella, hanno messo alla prova l'efficienza dei soccorsi e le capacità di collaborazione tra enti.

"I due scialpinisti coinvolti dalle valanghe - afferma Luca Giaj Arcota, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese - che inizialmente sembravano solo lievemente infortunati, sono giunti in ospedale con codici di una certa gravità, cioè giallo e rosso. A riprova di come le condizioni di un paziente in montagna possono peggiorare repentinamente. E in entrambi i casi, l'impiego di oltre 30 tecnici e le loro straordinarie capacità operative hanno permesso di concludere in tempistiche rapide due interventi che potevano avere esiti ben peggiori. Sempre con il supporto prezioso dell'elisoccorso. Sull'intervento di Salbertrand, la perizia della componente aeronautica ha consentito di sbarcare i tecnico e il cinofilo del Soccorso Alpino più vicino possibile all'infortunato nonostante condizioni meteo proibitive. L'infortunato di Pragelato, invece, è stato raggiunto e recuperato esclusivamente via terra da una squadra di soccorritori e una sanitaria che hanno affrontato la montagna con una nevicata in corso, il freddo e la fatica nel corso di quasi 8 ore, anche al buio, per consegnare l'uomo all'autoambulanza in codice rosso".

Al fine di ospedalizzare più tempestivamente possibile il paziente, che già aveva dovuto affrontare un lungo soccorso via terra, è stata effettuata una parte del trasporto in autoambulanza fino alla bassa valle dove è potuto atterrare l'elisoccorso in operatività notturna che ha concluso il trasferimento all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Qualche ora in più avrebbe potuto essergli fatale. Senza dimenticare l'intervento di Biella, partito ormai a pomeriggio inoltrato, che senza la collaborazione dei Vigili del Fuoco con il loro elicottero, avrebbe potuto richiedere di operare a piedi di notte con tempistiche ben più lunghe. "In questi giorni - conclude Giaj Arcota - non ci siamo trovati a commentare l'ennesima tragedia in montagna grazie a un grande e silenzioso lavoro di addestramento e coordinamento che si effettua tra enti per mantenere un servizio di eccellenza non solo a livello nazionale".

"La collaborazione tra enti, la preparazione del personale del Nucleo Gestione Elicotteri della Centrale Operativa 118 di Torino (diretta dal Dr. Roberto Gioachin) e l'alta professionalità e specializzazione di tutte le componenti del team dell'elisoccorso, hanno permesso di portare a termine con successo le operazioni di soccorso sanitario ai coinvolti dagli eventi, nonostante le condizioni metereologiche e logistiche avverse - afferma il Dr. Andrea Mina, direttore del Servizio Elisoccorso Regionale -. La dimostrazione che il lavoro di squadra e l'addestramento del personale sono fondamentali per il raggiungimento del risultato in situazioni di soccorso così complesse".