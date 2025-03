Giornata Mondiale dell'Acqua, Cordar Biella a Roma. Martinazzo: “Opportunità di confronto”

Cordar Biella, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua che si celebra il 22 marzo di ogni anno, partecipa a Roma all’evento finale della VI edizione della Community Valore Acqua per l’Italia. Presso l’Acquario Romano vengono presentati nel corso di due giornate la 6a Edizione del Libro Bianco Valore Acqua per l’Italia 2025 e il Blue Book 2025 – I dati del servizio idrico integrato.

“La presenza a queste manifestazioni”, spiega il presidente Gabriele Martinazzo, “rappresenta un’opportunità di scambio e confronto importante per il nostro territorio e per Cordar, costituendo, soprattutto in questa fase di cambiamento, uno spunto di aggiornamento e di crescita a supporto del ruolo di protagonista che la nostra azienda rappresenta anche all’interno dell’ambito di riferimento. Incontrare numerose realtà nazionali, dialogando con i maggiori gestori del Servizio Idrico Integrato italiani, consente di maturare consapevolezza e meglio conoscere i molteplici elementi che caratterizzano uno dei servizi più rilevanti e complessi, su cui è imprescindibile focalizzare l’attenzione globale”.