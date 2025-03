Bus: da lunedì modifiche alla linea 599 "Giri scuole"

Atap avvisa l’utenza che, su disposizione dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, da lunedì 24 marzo saranno predisposte le seguenti modifiche sulla linea 599 – Biella Giri Scuole.

In particolare saranno soppresse la corsa n. 954 Giro Scuole D: scolastica dal lunedì al venerdì – da Biella Città Studi corso Pella alle ore 13:25 a Biella San Paolo piazza Stazione alle ore 13:44 e la corsa n. 913 Giro Scuole L: scolastica dal lunedì al venerdì – da Biella Pavignano via Piedicavallo/cimitero alle ore 14:02 a Biella via Lamarmora Provincia alle ore 14:18.