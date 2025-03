Atc Piemonte Nord, il presidente Marchioni a Biella: “Incontro con Comune e Regione su case popolari”

Il presidente di Atc Piemonte Nord Marco Marchioni ha incontrato oggi, giovedì 20 marzo a Biella, il sindaco Marzio Olivero, l’assessore comunale Amedeo Paraggio e il consigliere regionale di FdI Davide Eugenio Zappalà, per fare il punto della situazione sullo stato degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, più di 870 quelli presenti sul territorio. E’ stato un incontro cordiale e costruttivo, alla luce delle ultime novità e tra queste anche quella che riguarda il bando autorecupero che proprio nell’area del Biellese mette a disposizione 18 case popolari a inquilini in graduatoria che si fanno carico dei lavori di sistemazione e la somma totale viene poi decurtata dai canoni d’affitto.

“E’ stata un’occasione di confronto utile e proficua – dice Marchioni in una nota – che ci ha consentito di affrontare una serie di argomenti inerenti i rapporti di collaborazione tra Agenzia, regione Piemonte e amministrazione comunale. Ringrazio Olivero, Paraggio e Zappalà per la disponibilità manifestata a tutti i livelli”. Nel corso della mattinata si è parlato, tra l’altro, di morosità, decadenze, legge 3 e della convenzione con il Comune. Si sta pensando, inoltre, alla predisposizione di un piano vendite straordinario in relazione a immobili, ubicati magari in zone meno centrali, che per svariati motivi non vengono occupati da tempo.