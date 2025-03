Dal Mucrone a via Italia, Biella si illumina a festa per l'Adunata Alpina (foto di repertorio)

In occasione dell'Adunata Nazionale degli Alpini a Biella, sono state organizzate diverse iniziative per valorizzare la città dal punto di vista scenografico, creando un'atmosfera unica per residenti e visitatori. Il presidente dell'ANA Biella, Marco Fulcheri, ha sottolineato che queste azioni hanno lo scopo di lasciare un segno tangibile di un evento straordinario che sarà apprezzato sia dai biellesi che dagli Alpini che verranno a Biella per l’Adunata.

Una delle principali iniziative è l'illuminazione serale della città, realizzata in collaborazione con le istituzioni competenti, con l'obiettivo di rendere Biella ancora più attraente e accogliente. L'azienda incaricata dell'illuminotecnica, ha presentato alcune idee che sono state accolte positivamente dal comitato organizzatore e dall'amministrazione provinciale.

Tra le principali installazioni previste:

1. via Italia: lungo la principale arteria della città, verrà installato un "tetto di luce" con filari di led che riproducono il tricolore italiano, in modo simile a quanto realizzato per il Natale. Saranno utilizzati 12 chilometri di fili a led, per un totale di oltre 90.000 luci, che accompagneranno il cammino degli Alpini e l'afflusso turistico durante l'Adunata. Questo effetto scenico contribuirà a rendere via Italia un percorso simbolico e suggestivo per tutti i partecipanti.

2. via Lamarmora: lo spartitraffico che separa le carreggiate di Via Lamarmora sarà trasformato in un grande tricolore, creando uno degli effetti più spettacolari della sfilata. Inoltre, in collaborazione con il Comune, si sta valutando l'opportunità di rendere questa installazione permanente, aggiungendo un tocco di permanenza al simbolismo della manifestazione.

3. Mucrone: per accogliere coloro che arriveranno a Biella, verranno utilizzati 12 fari motorizzati per proiettare un enorme tricolore sul "cappello" del Mucrone, una montagna simbolo della zona. Questo intervento, grazie all'amministrazione provinciale di Biella, avrà un impatto visivo e simbolico notevole, rappresentando un saluto e un benvenuto per tutti i partecipanti all'Adunata (in attesa delle necessarie autorizzazioni).

Queste iniziative di illuminazione contribuiranno a rendere l'Adunata degli Alpini un evento memorabile, trasformando Biella in una città ancora più accogliente e scenograficamente unica.