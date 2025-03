Occhieppo Inferiore, su Salita alla Parrocchia rinforzi per il versante a valle

Proseguono i lavori lungo strada Salita alla Parrocchia a Occhieppo Inferiore, avviati a inizio marzo, per migliorare la sicurezza della viabilità. In particolare, l’intervento prevede il consolidamento del versante a valle attraverso l’installazione di micropali, una soluzione necessaria per prevenire il cedimento del fondo stradale.

L’opera, dal valore complessivo di 100.000 euro, comprende anche il rifacimento del manto stradale, garantendo così una maggiore stabilità e durata nel tempo. L’amministrazione comunale segue da vicino l’evolversi del cantiere, con l’obiettivo di completare i lavori nei tempi previsti e ridurre al minimo i disagi per i residenti. Se non ci saranno intoppi il cantiere potrebbe essere chiuso per Pasqua.