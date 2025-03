Muzzano: il centro storico rinasce con un progetto da 600.000 euro FOTO

Un centro storico riqualificato e pronto a diventare il cuore pulsante della comunità: il Comune di Muzzano ha portato a termine un ambizioso progetto di rigenerazione urbana avviato nel 2019. Un percorso condiviso con la Parrocchia, la Curia e il supporto dell'Osservatorio Biellese per i Beni Culturali e il Paesaggio e dell'Ecomuseo Valle Elvo e Serra, sotto la guida di Andrea Polidori e Giuseppe Pidello.

Un progetto partecipato con i cittadini

Fondamentale il coinvolgimento della popolazione: durante quattro incontri pubblici, i muzzanesi hanno espresso le proprie priorità, tra cui la delimitazione dei sagrati e dell'area pedonale, l'ampliamento delle zone verdi e la riorganizzazione dei parcheggi. Queste indicazioni sono state tradotte in uno studio di fattibilità affidato allo studio Carta-Comoli, che ha consentito la candidatura del progetto a un bando della Regione Piemonte per la rigenerazione urbana.

Finanziamenti e lavori: numeri e dettagli

Il Comune di Muzzano ha ottenuto un finanziamento regionale di 479.845,29 euro. A quel punto lo studio di fattibilità si è trasformato in progetto definitivo/esecutivo, sotto l'attento controllo della Diocesi e della Parrocchia (proprietaria dell'intera piazza) e della soprintendente Dott.ssa Marina Brustio e al badget della regione si sono aggiunti 10.000 euro donati da Fonte Lauretana. La restante parte, pari a 120.000 euro, è stata coperta con l'avanzo di amministrazione e un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, per un costo complessivo di 600.000 euro.

I lavori, iniziati ad aprile 2024 e affidati alla ditta Gugliotta di Vigliano, si sono conclusi nei primi mesi del 2025. Il progetto ha previsto il rifacimento della pavimentazione, la creazione di nuovi sagrati e parcheggi, il rinnovamento dell'illuminazione pubblica e dell'arredo urbano. Inoltre, è stato installato un impianto interrato per l'irrigazione delle aree verdi, dotato di una cisterna per la raccolta dell'acqua piovana, contribuendo al risparmio idrico.

Inaugurazione il 29 marzo 2025

L’inaugurazione ufficiale è fissata per il 29 marzo 2025, con la partecipazione di S.E. Mons. Roberto Farinella, Vescovo di Biella, del Presidente della Provincia, dei sindaci della Valle Elvo e di una rappresentanza delle bande musicali di Netro e Donato. Presenti anche le associazioni locali e tutti coloro che hanno contribuito a questa grande opera.

"Si è trattato di un percorso lungo - commenta il sindaco Roberto Favario -, nel quale l'amministrazione ha creduto e che nel corso degli anni ha coinvolto numerose persone e tutte si sono prodigate per la riuscita del progetto, che non rappresenta solo un traguardo per Muzzano, ma un nuovo inizio per la sua comunità, pronta a vivere il proprio centro storico in una veste rinnovata e sostenibile.

Conclude il sindaco: "Ci piacerebbe continuare nel rinnovare il centro paese, dalla riqualificazione di via Roma e via Rivetti con nuovi arredi urbani, delimitazione posti auto e tutela dei pedoni, nuovi punti fioriti e nuovi punti luce, ma non solo opere, anche manifestazioni in collaborazione con le associazioni del paese. Sarebbe bello se la piazza nel vero senso di agorà, tornasse a essere un luogo di ritrovo, dove potersi confrontare o semplicemente trovare per passare piacevolmente del tempo insieme".