Lavori di posa delle barriere stradali, ultimi aggiornamenti da Mongrando

Proseguono gli interventi comunali a Mongrando. A dare qualche aggiornamento il sindaco di Mongrando Michele Teagno sui propri canali social: “Dopo la pulizia del canneto alle spalle delle tribune e la sistemazione delle panchine nell'area verde del Polivalente, in questi giorni interveniamo sul tratto asfaltato tra il campo di calcio e le tribune, usato, da sempre, impropriamente come strada. Si stanno ultimando i lavori di posa delle barriere stradali e della relativa segnaletica verticale. L'intervento renderà l'area esclusivamente pedonale, mettendola in sicurezza in maniera definitiva, eliminando le transenne mobili”.