Donato, lavori in via Martiri della Libertà

A Donato sono iniziati lavori in via Martiri della Libertà. Si tratta di un intervento di ripristino della tubazione dall’incrocio con via Cavallotti.

Il cantiere ha come obiettivo quello della sistemazione di un tratto di condotta fognaria per risoluzione infiltrazioni d’acqua meteorica in edifici privati.

Per consentire l'esecuzione dell'intervento sono state previste modifiche alla viabilità. In particolare è previsto il divieto di transito e di sosta per tutti gli autoveicoli, a esclusione dei mezzi di polizia e soccorso, in via Martiri della Libertà (tratto comunale) dall’incrocio con Via Cavallotti, a partire dal giorno 18 marzo 2025, ieri, fino al termine dei lavori.