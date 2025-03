Roberto Bolle danza tra i quadri di Caravaggio a Palazzo Barberini - Video

(Adnkronos) - Roberto Bolle danza tra 22 dipinti di Caravaggio in mostra a Roma a Palazzo Barberini. Le immagini, realizzate a notte fonda nel museo vuoto, vedono il ballerino fondersi con i dipinti.

Sono i primi passi di due progetti molto attesi che l'ètoile sta per presentare. Il primo è la seconda edizione del programma televisivo 'Viva la Danza' che andrà in onda il 29 aprile in prima serata su Rai1. Il secondo è l'opera intera di Mauro Bigonzetti, "Caravaggio" che Bolle ha deciso di portare per la prima volta in Italia e che, grazie al supporto del ministero della Cultura e del sovrintendente Carlo Fuortes, debutterà il 9 maggio a Firenze al Teatro del Maggio Fiorentino e poi al Teatro degli Arcimboldi dal 15 al 21 maggio.

"Nell'edizione di quest'anno di Viva la Danza - ha dichiarato Bolle - siamo riusciti a dare un bellissimo sviluppo al concetto di 'danza diffusa' che accompagna sempre i miei progetti. Oltre a questa incredibile sera in cui abbiamo fuso l'arte in movimento per eccellenza con quella sempiterna di Caravaggio, andremo anche a danzare tra i monumenti e il Teatro La Fenice a Venezia e poi a Verona. Quello di portare l'opera intera di Caravaggio di Bigonzetti in Italia, era un sogno che accarezzavo da tempo. Sono felice di esserci finalmente riuscito e ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato".