TT Biella: Weekend impegnativo, in attesa del Torneo Open di sabato e domenica al Pala-ITI

Nel fine settimana appena trascorso, molti atleti del Tennistavolo Biella, sono stati impegnati in varie attività: stage giovanile a Verzuolo, recupero di campionato in D1, torneo regionale a Moncalieri e soprattutto i Campionati Italiani di terza categoria a Montesilvano (PE).

Inoltre, cresce, spasmodica, l’attesa per il torneo Open Interregionale organizzato dal Tennistavolo Biella, che sarà disputato sabato 22 e domenica 23 marzo a Biella, nella Palestra dell’ITI in via Ivrea 1 e che vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti in quattro gare di singolare e due di doppio.

STAGE GIOVANILE A VERZUOLO

Sabato a Verzuolo, si è tenuto uno stage riservato ai giovani under 11. Seguiti da Gilberto Ciarmatori, vi hanno preso parte Giacomo Riva, Lorenzo La Porta, Lorenzo Piemontese e Roberto Botta. L’incontro, diretto dal tecnico regionale Carmela Castro, è stato seguito da una ventina di piccoli atleti di svariate società piemontesi ed è stato un’ottima occasione per Giacomo Riva, che prossimamente prenderà parte ai Campionati Italiani, di conoscere la propria compagna di doppio, con la quale gareggerà a Terni a fine aprile.

RECUPERO DI CAMPIONATO IN D1

Nel pomeriggio di sabato si è recuperato l’incontro di D1, a suo tempo rinviato, con la Sisport. Il match, disputato a Settimo Torinese, ha visto i portacolori biellesi del, seguiti da capitan Stefano Erba, imporsi con il punteggio di 4 a 2. Tutti a segno i componenti della squadra: Giacomo Cenedese vincente su Aragona e Rombiolo, Stefano Torrero su Rombiolo (-9/8/8/-10/11) e Federica Prola su Aragona (6/-9/12/-7/8). I punti dei padroni di casa sono arrivati per mano di Traina.

TORNEO REGIONALE A MONCALIERI

Domenica a Moncalieri si è giocato un torneo regionale. Al via anche quattro tesserati del TT Biella. Nella gara Over 2000, bella prestazione di Michele Motta e Stefano Torrero, che superano il primo ostacolo con una vittoria ed una sconfitta: il primo, vincente sull’atleta di casa Trombini (9/-11/-5/12/7) e battuto da Perrone (8/-8/-11/4/7) e il secondo con la vittoria su Pop e la sconfitta da Alessandra Ballangero. Nel tabellone a eliminazione diretta, ancora buoni risultati: Motta prima supera il monregalese Miino, poi Bellangero (-9/9/-8/8/11), per fermarsi, negli ottavi, per mano del novarese Omodeo Salè. Ancora meglio per Stefano Torrero, che approda ai quarti con le vittorie su Fasano, Modoran e Bartoli, prima di essere battuto da Serena Rossati.

Nell’Over 300 hanno partecipato Stefano Torrero, Giacomo Cenedese e Mattia Noureldin. Anche qui tutti superano il girone con una vittoria ed una sconfitta: Torrero, vittorioso su Mensa e battuto da Simon, Cnedese che supera Fasano e perde da Pietro Allegranza e Noureldin che vince con Rotunno e perde da Fedeli. Percorso analogo per tutti tre anche nel tabellone. Una prima vittoria e poi fuori. Torrero con Livizoru e Berti, Cnedese con Errico e Schimtz e Noureldin con Maione e Simon.

CAMPIONATI ITALIANI DI TERZA CATEGORIA A MONTESILVANO (PE)

A Montesilvano, cittadina alle porte di Pescara, si sono disputati i Campionati Italiani di terza categoria. A difendere i colori del Tennistavolo Biella, hanno partecipato Lodovica Motta e Matteo Passaro.

Sabato si sono disputati i doppi. Nel femminile, la biellese ha giocato con la torinese Orlando; la coppia è stata subito eliminata dalle pugliesi Interlandi e Leogrande. Anche nel doppio maschile, la coppia Passaro e Castaldo, atleta del Milano Academy, subisce la stessa sorte, perdendo dai fratelli Coletta di Castellana Grotte. Una vittoria invece per il doppio misto composto da Lodovica Motta e l’ex TT Biella David Dabbicco su Marra e Pusineri, atleti lombardi del Silver Lining. Poi fuori, superati dai Manukian, papà Vladislav e figlia Emilia.

Prestazioni veramente ottime sono tuttavia arrivate domenica nella gara di singolo, dove entrambi gli atleti biellesi erano “chiusi” dal pronostico, essendo, a livello di classifica, posti in posizione inferiore rispetto agli avversari. Lodovica Motta si ritrova nel girone 2, sopravanzata da Buzzoni, seconda testa di serie e dalla marchigiana Sabrina Moretti, vera e propria istituzione nel panorama pongistico nazionale, con un palmares di tutto rilievo (n° 4 d’Italia). Lodovica, battuta in tre set dalla camuna Buzzoni, vince però, in altrettanti tre soli parziali con la titolata avversaria, guadagnandosi così il prestigioso accesso alla fase ad eliminazione diretta. Matteo Passaro si ritrova anche lui, inserito nel girone 49, con tre più titolati avversari: ma Matteo, in giornata di grazia, vince tutte le tre partite, contro Puleo (Milano Academy), Attucci (Ciatt Prato) e anche contro la testa di serie numero 1 del girone Di Benedetto (Antoniana Pescara), giocando veramente bene, in modo razionale e concreto, riducendo in maniera importante gli errori non forzati, suo vero tallone di Achille. Le gare, per i due qualificati, che hanno comunque già svolto il loro compito con un ottimo esito, sono proseguite lunedì con il proibitivo tabellone a eliminazione diretta, dove, purtroppo, sono usciti al primo turno. Matteo Passaro è battuto, in tre set, dal portacolori di Castel Goffredo, Lazzarato; Lodovica Motta, forse, spreca un’occasione d’oro: contro De Costanzo, esperta atleta torinese, quest’anno accasata alla Clementina di Iesi, Lodovica si trova avanti due set a zero, mettendo in mostra un gioco spumeggiante; tuttavia deve poi subire il prepotente ritorno dell’avversaria, che alla fine s’impone alla brava atleta biellese (-8/-5/9/9/5).