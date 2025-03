A Roma è protagonista il taekwondo giovanile, c'è anche Biella

Roma si è confermata ancora una volta come l’epicentro del grande sport italiano. Il PalaTiziano ha accolto, per tre giornate consecutive, il meglio del taekwondo giovanile durante i Campionati Italiani Cadetti 2025, con 530 iscritti. Anche la Asd Kwan Taekwondo Biella ha partecipato con due atleti: Federico Cian (-53kg) e Alessandro Bagatello (-37kg), che hanno dimostrato maturità e grinta. Federico Cian nonostante la sconfitta 2 a 1, ha regalato una prestazione combattuta, perdendo il primo e il terzo round con scarto di un solo punto e vincendo nettamente il secondo round della sua gara. Alessandro Bagatello, supera brillantemente il suo primo incontro con un netto 2 a 0, ma ha dovuto abbandonare il secondo round ai sedicesimi di gara a causa di un infortunio al ginocchio.

A conclusione della giornata, il coach Dino Umilio ha voluto sottolineare l’impegno dei ragazzi: “Devo fare i miei complimenti a Federico e ad Alessandro, perché oggi hanno dimostrato di avere raggiunto un livello di maturità e preparazione che consente loro di competere ad alto livello. La fortuna, purtroppo, oggi non è stata dalla nostra parte, ma i fighter della Kwan saranno pronti a cogliere le prossime opportunità.” Il coach si è poi rivolto alle famiglie degli atleti: “Un grande ringraziamento ai genitori, il loro supporto è essenziale per creare queste occasioni di crescita.”. I Campionati Italiani oltre a regalare spettacolo, rappresentano un tassello fondamentale per il futuro del taekwondo italiano.