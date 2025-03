Rally & Co, buone prove in Spagna: ecco com'è andata

E’ stata un’emozione per 3 giorni quella vissuta dai due equipaggi griffati Rally & Co che hanno partecipato in Spagna al 73° Rally Costa Brava, gara valida per il campionato europeo auto storiche.

Disputatasi sotto una pioggia battente condita anche dalla nebbia, la corsa catalana con le sue 11 prove speciali (2 sono state cancellate causa frana sul percorso) si è rivelata molto dura ma avvincente ed avventurosa come i rally di una volta. In 77° posizione assoluta nonchè 37° tra gli iscritti al campionato europeo giungono al traguardo lo spagnolo Jesus Diez Villarroel navigato da Carmelo Cappello che a bordo della loro Porsche 911 hanno fatto una gara in crescendo senza mai commettere nessun errore.

Discorso a parte per la famiglia Bertinotti che in questa gara vedeva al volante papà Lamberto con al suo fianco il figlio Marco per affrontare questa sfida, decisamente vinta dal settantacinquenne biellese che al traguardo lo vede in 107° posizione con una gara più che regolare.

“Una grande soddisfazione aver terminato questo bellissimo rally – dice Lamberto- per di più con a fianco mio figlio Marco con il quale ho trascorso una bellissima 3 giorni. La Porsche ha girato come un orologio svizzero anche se per un 'diversamente giovane' come me è sicuramente una vettura molto impegnativa. Ringrazio tutti dal mio team alla scuderia per le emozioni vissute che rimarranno un ricordo indelebile nel mio cuore”.