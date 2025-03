Motori, buon weekend per Equipe Vitesse

È stato un buon weekend per Equipe Vitesse, presente con il suo alfiere Simone Bottega, che leggeva le note all'amico Fausto Ingignoli, alla 9^ edizione del "Motors Rally Show Pavia" svolto negli stretti toboga ricavati all'interno del circuito a Castelletto di Branduzzo.

A bordo della loro Peugeot 208 R2, i due hanno battagliato per ottenere la prima posizione di classe, sfuggita purtroppo per poco più di un secondo all'ultima prova speciale. Ottengono quindi un buon 47simo posto assoluto e la medaglia d'argento nella loro categoria. Riparte la stagione anche per altri 3 portacolori di scuderia che saranno impegnati nel prossimo fine settimana.

Il cossatese Nicolò Bottega prenderà parte alla 48^ edizione del Rally del Ciocco, gara di apertura del massimo campionato Italiano, nuovamente a fianco del Trentino Lorenzo Varesco, a bordo della Suzuki Swift Hibrid. In terra Piemontese invece, alla 8^ edizione del Rally Vigneti Monferrini, si ripresentano al via nello stesso abitacolo il giovane Francesco De Marco e il papà Paolo, per la seconda volta in veste di navigatore. Per loro la sempre divertente Peugeot 106 N2 curata dalla Veneta PR2 Sport.