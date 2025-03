Inaugurato a Moncalvo (AT) il nuovo centro di Medicina Estetica delle Cliniche DAPHNE

Si è svolta sabato 15 marzo – presso Palazzo del Pozzo in Corso XXV Aprile 6 a Moncalvo (AT) - l’inaugurazione di CLINICHE DAPHNE – centro medico di medicina estetica.

L’avvio del centro medico DAPHNE segna un vero passo innovativo nell’ambito della medicina estetica, nuova branca medica, che non deve essere confusa con la chirurgia estetica, sviluppatasi solo in tempi recenti, finalizzata a migliorare il benessere psicofisico della persona, attraverso interventi non invasivi tesi a risolvere un inestetismo estetico, migliorando il benessere psico-fisico delle persone. L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha recentemente esteso il concetto di salute, definendola come il completo benessere psicofisico della persona, riconoscendo quindi anche l’importanza della medicina estetica per il raggiungimento della piena accettazione del proprio aspetto fisico.

Al partecipato evento è intervenuto anche- assessore regionale alla Sanità. “” – dichiara l’assessore Riboldi che poi prosegue – “”.

La CLINICHE DAPHNE è un nuovo centro di riferimento innovativo nel comparto grazie all’adozione di macchinari di ultima generazione e all’elevata professionalità dei professionisti. Un progetto che bene si concretizza nelle parole di Cristina Calloni - CEO di CLINICHE DAPHNE. “All’interno di questo ambulatorio di medicina estetica, in cui ci sarà sempre un medico presente, abbiamo anche dei macchinari di una certa importanza che serviranno ad allargare la rosa delle nostre prestazioni. Ad esempio abbiamo Elysion, che serve per la depilazione definitiva e Cocoon, che serve per scolpire la silhouette”.

Direttore Sanitario della struttura sarà la dottoressa Olivia Bottinelli - Specialista in Radiologia, con specifiche competenze nel settore della radiologia muscolo scheletrica e docente di numerosi corsi in Italia e all’estero in tale ambito - che ha dichiarato: sarò il direttore sanitario di questo nuovo centro di medicina estetica. Essendo un medico e un ricercatore non sono abituata alla promozione della mia immagine ma tengo invece molto all'immagine delle donne, alla bellezza e alla coniugazione di un luogo così artisticamente bello da vedere con il bello che possiamo creare noi, non solo con le nostre attrezzature ma anche con un'attenzione particolare alla donna e alle sue esigenze dal punto di vista, naturalmente, estetico in primis ma anche del suo benessere".

Sono inoltre intervenuti all’inaugurazione l’avvocato Laura Mana e l’ingegnere Angelo Marino, entrambi consulenti del progetto.

“La proprietà ci ha dato una missione e in base a quella noi abbiamo lavorato per realizzare la sua visione, cioè coniugare la bellezza di questo luogo con la bellezza estetica delle persone”. “La difficoltà di essere in un luogo molto bello è quella di dare una conformità anche normativa, igienico sanitaria, degli impianti, dei macchinari che vengono installati e della messa a norma degli ambienti, perché noi dobbiamo da un lato tutelare la bellezza artistica degli affreschi ma allo stesso tempo garantire un luogo che sia conforme per poter eseguire questi trattamenti”.