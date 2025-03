Biella ospita il primo "Death Café": riflettere sulla morte per vivere pienamente.

L’Associazione di Volontariato Anzitutto, fondata dal dott. Bernardino Debernardi, geriatra con una lunga esperienza nel territorio biellese, promuove dal 2016 il benessere delle persone anziane attraverso l’invecchiamento attivo e la prevenzione dell’ageismo. Grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, l’associazione avvia a Biella il "Death Café", un progetto innovativo che affronta il tema della morte con naturalezza e consapevolezza.

Cos’è il Death Café?

L’idea del Death Café nasce nel 2004 dal sociologo svizzero Bernard Crettaz e si diffonde nel 2011 grazie a John Underwood, che organizza il primo incontro a Londra. Oggi il format è presente in 85 paesi con oltre 16.500 incontri. Si tratta di uno spazio informale, accogliente e inclusivo, dove le persone possono confrontarsi liberamente sulla morte, condividendo esperienze e riflessioni senza tabù.

Un’opportunità di crescita personale e comunitaria

L’obiettivo non è fornire risposte definitive sulla morte o sulla vita dopo la morte, ma aumentare la consapevolezza del fine vita per vivere più pienamente. Il Death Café di Biella, aperto a tutti indipendentemente da età, credo religioso o cultura, si inserisce in un contesto più ampio di iniziative di Anzitutto, che ha già sperimentato con successo progetti come Palestra di Vita®.

Come funzionano gli incontri?

- Si svolgono in luoghi accoglienti come caffetterie o biblioteche, in un clima rilassato, con tè e dolci per favorire la convivialità.

- Sono aperti a un massimo di 20 partecipanti per garantire un confronto autentico e inclusivo.

- Non si tratta di gruppi di auto mutuo aiuto, né di incontri per chi sta elaborando un lutto recente.

- I facilitatori guidano il dibattito, stimolando la discussione senza imporre visioni o credenze.

- Occasionalmente, esperti come psicologi, operatori sanitari o filosofi possono essere invitati per arricchire il confronto.

Date e modalità di partecipazione

Gli incontri si terranno presso il Café Ferrua 1842, in via San Filippo 1 a Biella, nelle seguenti date:

- 4 aprile 2025 (ore 18:00 - 20:00)

- 16 maggio 2025 (ore 18:00 - 20:00)

- 6 giugno 2025 (ore 18:00 - 20:00)

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione scrivendo a deathcafe.biella@gmail.com o contattando la referente dell’iniziativa, dott.ssa Francesca Hangler, al numero 328 4558760. L’Associazione Anzitutto coprirà le spese delle consumazioni.