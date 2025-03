"Le Interviste Improbabili": spettacolo teatrale musicale a Borriana.

Una serata all'insegna del teatro e della musica si prepara ad animare Borriana il 21 marzo 2025. alle ore 21, presso la Sala Consiliare. Lo spettacolo "Le Interviste Improbabili", con la regia di Cinzia Rossetti, porterà in scena un'originale rappresentazione in cui storia e immaginazione si intrecciano in un affascinante dialogo tra personaggi iconici del passato.

Sul palco prenderanno vita tre figure femminili storiche: Cleopatra (interpretata da Cinzia Rossetti), Beatrice (Cristina Mosca) e Giovanna d'Arco (Elena Mocco), protagoniste di interviste fuori dal tempo condotte da Marco Vergnano e Maurizio De Toffoli. L'accompagnamento musicale sarà curato dal pianista Pier Luigi Rossi, che offrirà ulteriore profondità emotiva alla performance.

"Non perderti questa serata speciale!"