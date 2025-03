Dal Nord Ovest - Urta un'auto e si ribalta

Ha perso il controllo dell'auto, urtando un'altra vettura prima di capottare. E' la prima, sommaria, dinamica dell'incidente avvenuto nella notte in corso Salamano, a Vercelli. L'allarme è scattato verso le 3: la squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per la messa in sicurezza dei mezzi e dello scenario.

All'arrivo, il personale di viale dell'Aeronautica ha trovato il mezzo che, dopo aver urtato un'altra vettura, si è ribaltato sulla carreggiata. Gli occupanti erano già fuori dall'abitacolo: sono stati prestati i primi soccorsi e affidati alle cure dei sanitari del 118 che li ha trasportati al pronto soccorso.

Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza sia la vettura che l' area interessata. Presenti anche pattuglie della Polizia e Carabinieri per i rilievi.