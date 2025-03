Cappella nel mirino dei vandali, nessun rispetto per i luoghi di preghiera FOTO

Non si sono fermati nemmeno di fronte ad un luogo di preghiera. È notizia di questi giorni che ignoti hanno preso di mira una cappella dedicata alla Madonna Nera, posizionata a pochi passi dal torrente Oropa, lungo il sentiero che collega il comune di Pralungo con l'abitato di Cossila.

A segnalare l'atto vandalico un residente del piccolo comune della Valle Cervo che, da molti anni, frequenta quei luoghi per camminate ed escursioni in mezzo alla natura. “È un stato gesto deplorevole – commenta con amarezza - Lascia davvero esterrefatti, non era mai accaduto una cosa simile. Non c'è davvero più rispetto per nulla”.

Dalle prime informazioni raccolte, un vaso è stato distrutto e i cocci dispersi a terra, così come i fiori lasciati in segno di devozione. Non solo: un palo segnavia è stato abbattuto e lasciato sul terreno e l'immagine della Madonna strappata completamente. “ Ho segnalato la questione al Comune – spiega il residente - Mi auguro che siano identificati i responsabili di questo ignobile gesto”.