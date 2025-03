L’inner Wheel Club di Valle Mosso celebra la Festa della Donna

Settimana scorsa, presso il Circolo dei Cacciatori, si è svolta una serata speciale in occasione della Festa della Donna, organizzata dall’Inner Wheel Club di Valle Mosso, che ha visto la partecipazione di numerose socie appartenenti ai diversi Club di Servizio che operano nel Biellese.

Erano presenti Inner Wheel Club Biella, Inner Wheel Club Biella Piazzo, Lions Club Bugella Civitas e Soroptimist Biella. Ospite della serata è stata Chiara Viale, biellese di nascita e milanese di adozione, avvocato specializzato in diritto societario e della proprietà intellettuale, che ci ha presentato il suo libro "LIDIA e le altre. Pari opportunità ieri e oggi: l'eredità di Lidia Poet", figura simbolo della lotta per i diritti delle donne e prima avvocata italiana in un periodo storico in cui le ragazze – per citare le sue stesse parole - si occupavano “esclusivamente di trine all’ago e di budini di riso”.

Il libro esplora la figura di Lidia Poet, il suo lascito nel campo delle pari opportunità e ripercorre la sua battaglia per il riconoscimento del diritto delle donne a esercitare la professione forense, ostacolato dalla legislazione dell'epoca. Inoltre, analizza l'evoluzione della parità di genere nel mondo del lavoro e della giustizia. Attraverso testimonianze e riflessioni, l'opera mette in luce i progressi compiuti e le sfide ancora aperte per la piena uguaglianza tra uomini e donne. Chiara Viale, grazie ad una descrizione dettagliata, limpida e precisa, è riuscita a catturare l’attenzione di una platea formata da 60 donne che hanno ascoltato in silenzio il racconto di questa figura femminile davvero straordinaria e incredibilmente poco conosciuta che riuscì ad ottenere l’iscrizione all’Ordine degli avvocati solo nel 1920, quando aveva già 65 anni. Il libro, scritto nel 2022, è stato presentato in Cassazione, in Corte dei Conti e alla Camera dei Deputati e ha vinto il 1° premio del Premio Letterario “Il lavoro tra le righe” edizione 2023 dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano.

Alla serata erano presenti le avvocate Ilaria Sala e Nicoletta Verardo in rappresentanza dell’Associazione “Non sei Sola”, un’organizzazione di volontariato, il cui obiettivo è rimuovere ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica nei confronti di donne e minori, sia all’interno che all’esterno della famiglia. A loro è stato donato l’intero ricavato della serata. L’evento è stato un’occasione di incontro, riflessione e celebrazione del ruolo delle donne e per ricordare quanto sia importante continuare a lavorare insieme per la parità ed il riconoscimento del nostro valore in ogni ambito.