Borriana: il consiglio comunale saluta Mauro Sapellani

Ecco le parole che il Sindaco ha pronunciato in questa occasione speciale: " Il 17 febbraio è stato l'ultimo giorno di lavoro di Mauro Sapellani, cantoniere del nostro Comune dal 1995. Infatti, dall'8 febbraio è in pensione dopo una lunga e onorata carriera al servizio del nostro ente e della comunità. Il pensionamento è un momento delicato per ogni lavoratore, solitamente l'avvicinamento alla pensione è vissuto come una sorta di alleggerimento di responsabilità, magari con accumulo di ferie da utilizzare necessariamente quando si è vicini alla meta. Mauro ha lavorato instancabilmente fino all'ultimo giorno e non solo, per cercare di completare tutto quello che poteva essere necessario e utile al nostro Comune, per la comunità. In tutta la Tua carriera lavorativa Mauro hai interpretato il Tuo ruolo con grande competenza, assicurando il Tuo prezioso contributo di intenso lavoro sempre a servizio dell'Amministrazione e per il bene dei cittadini. Per me Sindaco, che ho vissuto Mauro per più di 20 anni e in questo penso di interpretare sicuramente i sentimenti dell'Amministrazione Comunale e del Personale dipendente del Comune, il distacco è un momento di grande emozione per la "perdita " di una persona che ha interpretato con grande umiltà, professionalità e competenza ed empatia un ruolo fondamentale per la gestione del territorio. Mauro è stato per tutti noi un esempio di dipendente pubblico. E' la conferma vivente che la Pubblica Amministrazione sa esprimere grandi professionalità e contempera valori morali di grande spessore. Abbiamo attraversato momenti difficili e per un Sindaco avere al proprio fianco una persona sempre capace di trovare una soluzione è un vantaggio nọn indifferente. Grazie Mauro per l'attimo lavoro che hai fatto, la buona persona che hai dimostrato di essere e l'impronta profonda che hai lasciato".