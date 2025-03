A Oropa uno sguardo sul conflitto in Ucraina, se ne parla con l'inviato Luigi Geninazzi

Nel periodo di Quaresima, il Santuario di Oropa propone un ciclo di incontri di riflessione e approfondimento, offrendo occasioni di dialogo su temi di grande attualità e impatto globale. Il primo appuntamento, in programma venerdì 21 marzo, alle 21, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Santuario e vedrà protagonista il giornalista e scrittore Luigi Geninazzi, in dialogo con il rettore, don Michele Berchi.

L’incontro dal titolo “Ucraina. Guardare in faccia alla guerra. C’è Speranza?” affronterà le dinamiche di un conflitto che, a distanza di oltre due anni, continua a scuotere l’Europa e il mondo intero. Cosa ha spinto Putin a compiere questa aggressione? Quali scenari si prospettano per il futuro? Esistono reali possibilità di pace o siamo destinati a una lunga fase di instabilità? Luigi Geninazzi, testimone diretto dei grandi eventi che hanno segnato la storia recente, guiderà la riflessione con la sua esperienza di inviato nelle zone più calde del mondo: dalla caduta del Muro di Berlino al crollo dell’Unione Sovietica, dalle rivoluzioni nell’Europa dell’Est alle guerre nei Balcani. La sua voce offrirà una prospettiva ampia e documentata su quanto sta accadendo in Ucraina.

Un’analisi che non si limiterà agli aspetti geopolitici, ma toccherà anche il dramma umano di chi vive ogni giorno sotto le bombe e il ruolo della comunità internazionale in questa crisi. Un’occasione preziosa per approfondire, comprendere e interrogarsi sul significato della guerra e sulle possibilità di costruire un futuro diverso. In diretta streaming sul canale YouTube @santuariodioropa e @suonatelecampane