Viverone guarda con attenzione al volontariato civico, il Comune incontra la popolazione

Viverone guarda con attenzione al volontariato civico. Per questo, ha in programma per questa sera, alle 20.30, nella sala consiliare del Comune, un incontro con la popolazione per scambiarsi idee e proposte così da individuare le aree di competenza più adatte ad ognuno e creare gruppi di lavoro coesi.

“Questa amministrazione – si legge nel post del Comune – sa quanto il lavoro di squadra e la collaborazione siano imprescindibili per rafforzare lo spirito di comunità e per raggiungere grandi risultati. Ci stiamo impegnando a riorganizzare il servizio di volontariato civico attraverso la predisposizione di attività e progetti in cui coinvolgere direttamente i cittadini ma anche tutti coloro che sono interessati a donare un po' del proprio tempo ed energia nella nostra comunità”.