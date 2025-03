A Roppolo c'è chi scarica i propri rifiuti non essendo residente, il Comune: “I controlli continuano”

A Roppolo c'è chi lascia i propri rifiuti nelle aree preposte nonostante non sia residente in paese. A segnalare la “cattiva” pratica lo stesso Comune sui propri canali social: “In seguito all'ennesimo episodio di errato conferimento di rifiuti si è deciso di lasciare sulla piazza del mercato un solo cassonetto per i rifiuti indifferenziati, accanto ai cassonetti per il vetro e a quelli per le seconde case. Dopo un'attenta valutazione si è riscontrato che la maggior parte dei rifiuti veniva scaricata da persone non residenti nel comune di Roppolo e che molto spesso veniva scaricato materiale vario (piastrelle, materiale elettrico, materiale in gomma, ferro ecc..) che andrebbe conferito all'ecocentro o discarica inerti di Viverone. Naturalmente continuerà il controllo e l'azione sanzionatoria con la speranza di una maggiore sensibilizzazione e rispetto delle regole del vivere civile”.